Nel weekend controlli in Centro, Piazza del Popolo e Pincio sorvegliati speciali (Di venerdì 12 febbraio 2021) Roma – Anche per il prossimo week end, il Questore di Roma, Carmine Esposito, con apposita ordinanza di servizio, ha previsto e pianificato le misure di sicurezza, gia' positivamente collaudate nello scorso fine settimana e tenendo conto della festa di San Valentino. I controlli e le misure saranno finalizzate alla verifica del corretto utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nonche' del distanziamento interpersonale per prevenire il rischio di assembramenti e affollamenti che potrebbero verificarsi nelle localita' di interesse commerciale e/o storico artistico. Analoghi controlli saranno effettuati nelle zone del litorale romano, aree verdi e laghi dei Castelli Romani. Previsti pattugliamenti speciali realizzati con unita' a cavallo , in moto e in bici soprattutto nelle aree verdi o sulle piste ciclabili e pedonali in cui si ...

