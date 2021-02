Nel testamento lascia l’eredità al cane | «I miei figli mi hanno deluso | lui mai»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ha deciso di scrivere il propriore i propri beni in eredità alla seconda moglie e al, ma non ai. Sta facendo il giro del mondo la storia di un agricoltore cinquantenne, residente in India. IlalIl protagonista dell’insolita vicenda è Om Narayan Verma, un agricoltore che vive nel distretto di Chhindwara, nello stato indiano del Madhya Pradesh. L’uomo, che possiede oltre otto ettari di terreno, ha deciso di scrivere il proprio, includendo nella sua seconda moglie, Champa, ed il suo, Jacky. La donna ed ilriceveranno metà terreno ciascuno, come spiegato dal diretto interessato all’agenzia di stampa Ani News: «Loro ...