NBA 2020 2021 | vincono Golden State | Boston e Miami | crolla Houston

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ICeltics e iWarriors hanno ottenuto dei successi significativi, rispettivamente a Est e a Ovest, nel corso della notte italiana tra giovedì 11 e venerdì 12 febbraio. La regular season della NBAha raccontato la prevalenza dei Celtics sui Toronto Raptors per 120-106, derivata anche dai 24 personali di Oyeleje, dai 21 di Walker e dai 20 di Pritchard. Prestazione superlativa, di squadra, degli uomini guidati da coach Stevens, al momento quarta forza della classifica generale, davanti appunto agli opponenti canadesi. I Raptors hanno tentato di far male con le armi a propria disposizione, pungendo con il tandem Lowry-Siakam (47 punti totali), ma il sostanziale e costante dominio dinon ha permesso un risvolto positivo. Vittoria ...

