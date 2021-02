NBA 2020-2021 | i risultati della notte 12 febbraio | Portland ferma i 76ers | vincono Celtics | Heat e Warriors

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Nelladi oggi si sono disputate cinque partite valevoli per la stagione NBA. Vittorie importanti per Boston, Miami, Indiana, Golden State, ma soprattuttocheuna lanciatissima Philadelphia. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Tornano al successo i Bostone lo fanno superando i Toronto Raptors per 120-106.i Bostone lo fanno con il career high di Semi Ojeleye, autore di 24 punti, con sei triple. A ciò si aggiungono i 20 punti del rookie Payton Pritchard e il match è chiuso. Boston resta sempre avanti, dal primo all’ultimo minuto, e tocca anche il +19, con l’ultima metà di quarto quarto che è quella decisiva. Quarta vittoria consecutiva e zona playoff che si avvicina per i Miami ...

Eurosport_IT : Grande traguardo raggiunto da Danilo Gallinari in NBA ?????? #EurosportBASKET | #NBA | #Gallinari - Eurosport_IT : Tripla-doppia di Doncic, 47 punti di Antetokounmpo, LeBron ancora decisivo ?????? Ecco i risultati della notte #NBA… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBA I Bucks cadono contro #Phoenix nonostante i 47 di Giannis, #Lakers vittoriosi al terzo OT di fila - sportface2016 : #NBA I Bucks cadono contro #Phoenix nonostante i 47 di Giannis, #Lakers vittoriosi al terzo OT di fila - sportli26181512 : NBA, il valore delle 30 franchigie secondo la rivista 'Forbes'. LA NUOVA CLASSIFICA: La rivista economica Forbes, c… -

Ultime Notizie dalla rete : NBA 2020

OA Sport

... negli ultimi tre anni, le outsider Torino, Cremona e la stessa Venezia, che nelentrò da ... dove Zach Messitte firmò un intervento per dire che anche la magna, anziché strascicarsi nell'...Top 10: da Gallinari a Westbrook, i trasferimenti principaliBrooklyn cade sul campo di Detroit, Utah batte nettamente Boston IERI A 07:36Jordan: persi 300 milioni di $ anche per colpa di ...Nella notte di oggi si sono disputate cinque partite valevoli per la stagione NBA 2020-2021. Vittorie importanti per Boston, Miami, Indiana, Golden State, ma soprattutto Portland che ferma una lanciat ...2K Games ha pubblicato la patch 6_v2 di NBA 2K21 per sistemare il fade dei tiri da 3, l'aspetto di LaMelo Ball e di altri campioni, oltre che le maglie dei Lakers.. 2K Games ha pubblicato la patc ...