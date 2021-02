Navalny, la Russia minaccia l’Ue in caso di sanzioni: “Pronti a rompere le relazioni con Bruxelles”. Berlino: “Parole sconcertanti” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il governo russo minaccia la rottura definitiva nei rapporti con l’Unione europea in caso di nuove sanzioni, la Germania risponde definendo l’ultimatum “sconcertante”. Continua lo scontro tra Mosca e le cancellerie europee dopo l’espulsione degli ambasciatori tedesco, polacco e svedese per la presunta partecipazione alle proteste pro-Navalny di gennaio e la risposta dei tre governi europei che hanno dichiarato i diplomatici di Putin “persona non grata” rispedendoli in Russia. La Federazione “è pronta a rompere le relazioni con l’Unione europea”, ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a pochi giorni dalla visita dell’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Josep Borrell. “Se vediamo ancora una volta, proprio come in altre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il governo russola rottura definitiva nei rapporti con l’Unione europea indi nuove, la Germania risponde definendo l’ultimatum “sconcertante”. Continua lo scontro tra Mosca e le cancellerie europee dopo l’espulsione degli ambasciatori tedesco, polacco e svedese per la presunta partecipazione alle proteste pro-di gennaio e la risposta dei tre governi europei che hanno dichiarato i diplomatici di Putin “persona non grata” rispedendoli in. La Federazione “è pronta alecon l’Unione europea”, ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a pochi giorni dalla visita dell’Alto rappresentante per la Politica estera del, Josep Borrell. “Se vediamo ancora una volta, proprio come in altre ...

