Nasconde il corpo della madre nel congelatore per 10 anni per evitare lo sfratto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Yumi Yoshino, 48 anni, è stata arrestata con l'accusa di aver nascosto il corpo della mamma deceduta nel congelatore per 10 anni nella casa in cui vivevano. "Non volevo andarmene", queste le parole della donna che temeva lo sfratto dopo la morte della madre. Nasconde il cadavere della madre per 10 anni La polizia locale di Tokyo ha fatto l'orripilante scoperta nei giorni scorsi. Al centro delle indagini c'è la 48enne Yumi Yoshino, la quale avrebbe giustificato l'accaduto spiegando che l'immobile in cui domiciliava, di proprietà del Comune, risultava intestato alla madre. Da qui, proprio per questo motivo, la paura di essere cacciata ...

