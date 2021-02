(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ricevuto da Sergio Mattarella al Quirinale, Marioha sciolto la riserva. Dopo una settimana intera di lavoro, prende forma il, un mix di, con diversi elementi di continuità rispetto allo scorso esecutivo. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO a Mario, 73 anni, dal 1991 al 2001 direttore generale del Tesoro, dal 2005 al 2011 governatore della Banca d’Italia e dal 2011 al 2019 presidente della Banca centrale europea. MINISTERO DELL’INTERNO a Luciana Lamorgese, 67 anni, già titolare del Viminale nel Conte 2, ex prefetto a Venezia e Milano. MINISTERO DEGLI ESTERI a Luigi Di Maio, 34 anni, ex capo politico del Movimento 5 stelle, ex ministro dello Sviluppo Economico nel Conte 1 e alla Farnesina nel Conte 2. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA a Marta ...

lauraboldrini : Il @pdnetwork ha risposto all'appello del presidente della Repubblica. Con il governo Draghi, non nasce alcuna alle… - borghi_claudio : Grande Landini, sono sicuro che lo ius soli sia la prima cosa che hanno in mente i lavoratori Governo, Landini (C… - fattoquotidiano : Governo, Landini (Cgil): “A Draghi abbiamo indicato tema dello ius soli. Se si vuole coesione sociale, chi nasce qu… - antonio_randino : RT @HuffPostItalia: Nasce il Governo Draghi. La lista dei ministri, tecnici e politici - ticinonews : Nasce il Governo Draghi -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Governo

Luigi Di Maioil 6 luglio del 1986 ad Avellino. . Figlio di un ex dirigente dell'Msi, ... Accetta di buon grado il contratto dicon la Lega e si lancia in una dura campagna contro il "Pd ...... facciamo i vaccini e spendiamo bene i soldi del Recovery', ha detto a L'Aria che tira , su La7, assicurando invece che lui non entrerà nel nuovoIl presidente incaricato Mario Draghi è arrivato al Quirinale da Sergio Mattarella alle 19 e un minuto per sciogliere la riserva, con la lista dei ministri. Il momento della svolta, dopo giorni di lav ...Roma - Dopo un colloquio di circa mezzora al Quirinale con il presidente della Repubblica, nasce il Governo Draghi, i cui ministri giureranno domani alle 12. Un governo molto composito e nel quale tro ...