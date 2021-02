Napoli | terrore alla posta | uomo travestito da carabiniere effettua rapina

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Attimi diall’interno di un ufficiole di Licola Borgo dove undae armato di pistola ha messo in atto unaminacciando i dipendenti. C’è stata molta paura. I clienti hanno dovuto assistere inermi a questa scena drammatica soprattutto perché si sentivano al sicuro vedendo la sua divisa da. Purtroppo era tutta una messinscena, come riporta voce di. Il malvivente si è rivolto a un’impiegata, intimandole di dargli tutto il denaro della cassa. Travestendosi daè riuscito ad eludere la sorveglianza. Laè avvenuta questa mattina intorno ...

internapoli_it : Terrore nella pizzeria ad Afragola, banditi via con l’incasso: “Così non possiamo andare avanti”… - occhio_notizie : Attimi di terrore nel Napoletano - Lou_Bennet : RT @laaa__fraghyyy: IL TERRORE CHE HO LETTO NEGLI OCCHI DI RICCIARDI QUANDO LIVIA HA ESPRESSO LA DUA VOLONTÀ DI TRASFERIRSI A NAPOLI??? @Lin… - esseimo : RT @laaa__fraghyyy: IL TERRORE CHE HO LETTO NEGLI OCCHI DI RICCIARDI QUANDO LIVIA HA ESPRESSO LA DUA VOLONTÀ DI TRASFERIRSI A NAPOLI??? @Lin… - FredGeorge01 : RT @laaa__fraghyyy: IL TERRORE CHE HO LETTO NEGLI OCCHI DI RICCIARDI QUANDO LIVIA HA ESPRESSO LA DUA VOLONTÀ DI TRASFERIRSI A NAPOLI??? @Lin… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli terrore

anteprima24.it

Nel febbraio del 1359, ilcorre per le terre dei Malatesta : sta tornando il Conte Lando . La sua fama sinistra ... Ma due anni dopo Malatesta Guastafamiglia , assoldato dal re di, va fino ...Attimi diin una pizzeria di Afragola, in provincia di, dove dei delinquenti hanno messo in atto una rapina . È avvenuta in orario di esercizio, verso le 23, anche davanti a dei clienti che erano ...Napoli - Attimi di terrore all'interno di un ufficio postale di Licola Borgo dove un uomo, travestito da carabiniere ha messo in atto una rapina ...Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato ai cittadini nella consueta diretta Facebook del venerdì. “Abbiamo davanti a noi tutta la drammaticità dell’emergenza epidemica, che non ...