Napoli senti Simeone: «Granada pericoloso in casa» – VIDEO

Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Granada. Le sue parole

Diego Pablo Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Granada. Il club andaluso affronterà poi il Napoli ai sedicesimi di Europa League.

«Domani giocheremo contro il Granada e l'unica cosa che ci preoccupa è portare a casa una partita contro una squadra che gioca molto bene in casa. Una squadra combattiva, che ha un allenatore con le idee molto chiare e che utilizza sistemi di gioco diversi»

