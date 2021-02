Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Insigne trequartista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Se la giocherà all’attacco, Gennaro Gattuso, nella sfida tra il suo Napoli e la Juventus. Il tecnico è pronto a modificare l’assetto solito, come si è già visto per uno spezzone di partita con l’Atalanta, con Zielinski a centrocampo e Insigne accentrato nel ruolo di trequartista. Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano, Insigne, Lozano; Osimhen. All. Gennaro Gattuso. Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 febbraio 2021) Se la giocherà all’attacco, Gennaro Gattuso, nella sfida tra il suoe la. Il tecnico è pronto a modificare l’assetto solito, come si è già visto per uno spezzone di partita con l’Atalanta, con Zielinski a centrocampo eaccentrato nel ruolo di(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Zielinski, Bakayoko; Politano,, Lozano; Osimhen. All. Gennaro Gattuso.(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo. L'articolo ilsta.

juventusfc : Mister @Pirlo_official: «Andiamo a Napoli per vincere» ?? Le parole alla vigilia di #NapoliJuve ??… - juventusfc : ?? 5?? GOALS ? Cominciamo ad avvicinarsi così a #NapoliJuve ?? - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - alfonso25592 : @pisto_gol In 9 anni di dominio Juventus, a parte nel 2012 col Milan 2° e nel 2020 con l'Inter 2°, in mezzo 4 volte… - 2_gemelli : RT @SkySport: ??? NAPOLI-JUVENTUS ? Sabato dalle 17.00 ?? Su Sky Sport Serie A #SkySport #SkySerieA #SerieA #NapoliJuventus -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Juventus Calcio: Juventus, Arthur, Ramsey e Dybala non convocati per Napoli

L'allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli, in programma domani alle 18 allo stadio Maradona. Arthur è out e non ce la fanno nemmeno Ramsey e Dybala, ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte: Llorente e Musacchio, chi ha cambiato club

Napoli Juventus è il big match: da una parte Hirving Lozano e Lorenzo Insigne, ma la difesa azzurra è in emergenza e allora attenzione ad Alvaro Morata " a secco da tempo " e ovviamente Cristiano ...

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus: Morata è in vantaggio su Kulusevski TUTTO mercato WEB Napoli-Juventus, le probabili formazioni: Insigne trequartista

Gattuso arretra Zielinski in mediana e schiera Insigne sulla trequarti, con Politano e Lozano a supporto di Osimhen. Pirlo si affida a Morata e CR7 ...

Bonucci convocato contro il Napoli: la decisione di Pirlo

Leonardo Bonucci recupera e ci sarà nella gara contro il Napoli di domani: il difensore classe 1987 è stato convocato per la gara Leonardo Bonucci è stato convocato per la gara di domani tra Napoli e ...

L'allenatore della, Andrea Pirlo, ha reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il, in programma domani alle 18 allo stadio Maradona. Arthur è out e non ce la fanno nemmeno Ramsey e Dybala, ...è il big match: da una parte Hirving Lozano e Lorenzo Insigne, ma la difesa azzurra è in emergenza e allora attenzione ad Alvaro Morata " a secco da tempo " e ovviamente Cristiano ...Gattuso arretra Zielinski in mediana e schiera Insigne sulla trequarti, con Politano e Lozano a supporto di Osimhen. Pirlo si affida a Morata e CR7 ...Leonardo Bonucci recupera e ci sarà nella gara contro il Napoli di domani: il difensore classe 1987 è stato convocato per la gara Leonardo Bonucci è stato convocato per la gara di domani tra Napoli e ...