Napoli-Juventus domani in tv, Sky o DAZN? Orario, canale e diretta streaming (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il programma di Napoli-Juventus, gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Prima sfida della stagione in campionato tra le due squadre, con la partita d'andata che si dovrà giocare in una data non ancora precisata. I bianconeri si trovano al terzo posto, mentre i partenopei inseguono in sesta posizione. L'incontro, previsto domani sabato 13 febbraio alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti tempo reale, pagelle e highlights al termine.

