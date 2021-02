Napoli - Gattuso | come finisce? De Laurentiis ha un piano

sscnapoli : La SSC Napoli ricorda che Gennaro Gattuso non ha profili personali attivi su alcun social media. Gli account esiste… - pisto_gol : Il Napoli, per anni uno spettacolo calcistico, un capolavoro di lavoro e idee, oggi è un insieme di individualità s… - Gazzetta_it : #NapoliAtalanta, #Gattuso: 'Un'altra squadra avrebbe preso 4 o 5 gol' - sportli26181512 : #Napoli-Gattuso, ultimo esame: De Laurentiis riflette: Il fitto calendario ha convinto il presidente: no a scelte a… - Naples___ : @duppli Mannaggia ! È sempre lui a rompere le uova nel paniere ! Il Patatrac prima di Napoli Spezia... La squadra è… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

Quando Atalanta -è finita e se n'è andata anche la filastrocca che ci fosse ancora vita intorno ad ogni probabile e possibile obiettivo, nel ventre d'uno stadio vuoto, in quel silenzio ...Ecco, ilha smesso di ragionare di squadra e ognuno spera che sia l'altro a metterci una pezza, senza assunzione di responsabilità o un aiuto a raddoppiare in marcatura. Abbonati a G+ a ...Gazzetta: Napoli, flop da 152 milioni. La qualità dei rincalzi non regge l'investimento fatto. Sotto accusa club, staff e area tecnica ...Gattuso non rischia. Napoli, una crisi che viene da lontano" scrive Il Mattino parlando del momento delicato per la formazione azzurra e in particolare per il tecnico Rino Gattuso. De ...