Napoli, de Magistris contro lo stop dell’isola pedonale: “Faremo nuova ordinanza” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “E’ stato un errore avere impugnato l’ordinanza perchè andava nella direzione di un equilibrio tra residenti e commercianti. Noi andremo avanti per la nostra strada e Faremo un’ordinanza più articolata nelle prossime settimane”. Così il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, a Canale 21, ha commentato la decisione del Tar Campania che ha accolto il ricorso presentato dal Comitato ‘Chiaia viva e vivibile’ contro l’istituzione dell’isola pedonale in via Bisignano, nella cosiddetta zona dei Baretti a Chiaia. De Magistris ha sottolineato: “L’ordinanza era stata fatta dopo aver ascoltato tutti e ci consentiva di avere più pedonalizzazione, una riduzione degli orari ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “E’ stato un errore avere impugnato l’perchè andava nella direzione di un equilibrio tra residenti e commercianti. Noi andremo avanti per la nostra strada eun’più articolata nelle prossime settimane”. Così il sindaco di, Luigi de, a Canale 21, ha commentato la decisione del Tar Campania che ha accolto il ricorso presentato dal Comitato ‘Chiaia viva e vivibile’l’istituzionein via Bisignano, nella cosiddetta zona dei Baretti a Chiaia. Deha sottolineato: “L’era stata fatta dopo aver ascoltato tutti e ci consentiva di avere più pedonalizzazione, una riduzione degli orari ...

al61101990 : SOLO CHIACCHIERE E CLIENTELISMO... De Magistris in Calabria per le regionali con la scorta del Comune… - CalNews : Reggio Calabria :: Regionali, De Magistris in Calabria “con la scorta pagata dal Comune di Napoli”. - BosiBubu : De Magistris in Calabria per le regionali con la scorta del Comune di Napoli - fattidinapoli : Napoli: Rispoli (FdI) “Luigi de Magistris rinunci allo stipendio di Sindaco” - - LaCnews24 : Regionali, De Magistris a Reggio ''con la scorta pagata dal Comune di Napoli'' #calabrianotizie #newscalabria -