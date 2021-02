Napoli, ai domiciliari si mostrano su Tik Tok con il braccialetto elettronico: il video diventa virale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Napoli. Nelle ultime ore sul web, in particolar modo su Tik Tok, sta girando un video abbastanza discutibile, che ritrae alcuni soggetti agli arresti domiciliari. Nelle breve sequenza si notato più di un personaggio che mette in mostra il braccialetto elettronico. Il video è stato pubblicato dal consigliere Francesco Emilio Borrelli. Il post “Sapevo che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 12 febbraio 2021). Nelle ultime ore sul web, in particolar modo su Tik Tok, sta girando unabbastanza discutibile, che ritrae alcuni soggetti agli arresti. Nelle breve sequenza si notato più di un personaggio che mette in mostra il. Ilè stato pubblicato dal consigliere Francesco Emilio Borrelli. Il post “Sapevo che L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

