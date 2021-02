Musica. Wagner? Anche un po' italiano. Così il Belpaese lo ha ispirato

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Ma, quando morì e il corpo fu portato in vaporetto fino alla stazione per raggiungere poi la Germania, la Gazzetta di Venezia dedicò alla "catastrofele" solo poche righe. Scherzi del destino. ...

... si limitò a scrivere in francese che "non erareligiosa". Ben più tagliente il rivale che alla prima italiana di un'opera di, il Lohengrin proposto a Bologna nel 1871, apostrofò il ...... e poi numerosi volumi dedicati a musicisti ma anche alla letteratura in connessione con lae la vita artistica. Tra l'altro ha pubblicato nuove opere saggistiche su Verdi , Paisiello,(...Lo Stivale “croce e delizia” per il maestro. Alla Spezia la nascita del preludio dell’“Oro del Reno”. “Parsifal” concepito fra Siena e il Mezzogiorno. A Venezia “Tristano e Isotta” e la morte ...Paolo Isotta rimane nelle pagine e nei pensieri di chi lo ha apprezzato e voluto bene. Ha tolto il disturbo da gran signore qual era.