Mousy hair | il nuovo balayage già adottato da JLo

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Luce a go go. Potrebbe essere questo lo slogan del mousy hair, nuova tecnica di colorazione e schiaritura capelli a effetto illuminante, rigorosamente made in USA. A firmare il nuovo metodo è Chris Appleton, meglio noto come l’hair guru e il colorista preferito delle star. In effetti, tra le prime a provare e sfoggiare prontamente sui social la resa del mousy hair sono state le due clienti preferite di Appleton, ossia Jennifer Lopez e Kim Kardashian. A dimostrazione del fatto che il mousy hair è un servizio colore altamente democratico, adattandosi sia alle basi scure, che chiare. Vediamo meglio in cosa consiste e, soprattutto, che risultati regala.