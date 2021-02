Motorola | tre nuovi smartphone in arrivo?

(Di venerdì 12 febbraio 2021) ,torna a far parlare di sé e lo fa attraverso i suoi, sono infatti, emersi in rete maggiori dettagli a riguardo dei prossimi dispositivi dell’azienda che dovrebbero vedere la luce proprio in questi mesi. Grazie al sito tecnologico tedesco WinFuture.de siamo riusciti a dare una prima occhiata a quelli che potrebbero essere i futuri Moto G30, Moto G10 e Moto E7 Power grazie ai rendering ufficiali ed alla pubblicazione delle specifiche tecniche. Il Moto G30 ed il Moto E7 Power dovrebbero essere entrambi dotati di un display con notch a goccia da 6,5 ??pollici con risoluzione HD+. All’interno dovremmo trovare una batteria da ben 5.000 mAh su tutti e due i dispositivi e le somiglianze terminano qui. Il Moto G30 implementerebbe infatti un processore Qualcomm Snapdragon 662 abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria espandibile. Sul retro ...

tindarobatta : L'offerta Motorola si arricchirà nelle prossime settimane di tre nuovi smartphone economici, e per economici si int… - PuntoCellulare : Tre dei prossimi smartphone di Motorola, G10, G30 ed E7 Power, sono mostrati in anteprima grazie alle immagini emer… -

Ultime Notizie dalla rete : Motorola tre

Il Fatto Quotidiano

...smartphone(Edge, G 5G Plus, Razr 5G) e Nokia 8.3 5G. Qui di seguito la lista completa: Huawei: P40, P40 Pro, P40 Pro+: Edge, G 5G Plus, Razr 5G Nokia : 8.3 5G Oppo: Find X2 ...Questo entry - level a marchioha tutte le carte in regola per essere un dispositivo molto ... Ha un display MaxVision da 6,5 con notch a goccia ridotto al minimo,fotocamere sul retro e un ...Si completa con nuovi smartphone la lista degli smartphone compatibili con la rete 5G di Iliad, con i francesi che hanno una delle promozioni più convenienti per la connessione alle reti di nuovissima ...Si completa con nuovi smartphone la lista degli smartphone compatibili con la rete 5G di Iliad, con i francesi che hanno una delle promozioni più convenienti per la connessione alle reti di nuovissima ...