MotoGP: Marc Marquez, ok l'ultimo controllo medico. Lo spagnolo continua il suo percorso riabilitativo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Marc Marquez è un po' più vicino al ritorno in sella. Come fa sapere il sito ufficiale della MotoGP, il rider spagnolo – otto volte campione del mondo – ha superato l'ultimo controllo medico e ora può continuare con ancor più forza e serenità il suo percorso riabilitativo. A dieci settimane dall'ultimo intervento chirurgico all'omero destro (il terzo in quella zona del corpo dell'iberico, dopo la rovinosa caduta occorsagli a Jerez de la Frontera nell'estate 2020), l'equipe medica dell'Hospital Ruber Internacional ha valutato in maniera positiva i consolidamenti ossei dell'arto di Marc Marquez. Nelle prossime settimane, il pilota classe 1993 potrà quindi ...

