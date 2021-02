Motociclismo italiano in lutto | morto Aldeo Presciutti

tuttoggi : Lo avevamo lasciato meno di 4 mesi fa con la coppa in mano, sul podio di Valleunga, a festeggiare il suo titolo ita… - GianluigiFuturo : Buongiorno Sport, #MotoGP Trovo del tutto assurdo un anno di motociclismo senza veder correre quello che al momento… - January83098544 : RT @LaVanguardia: Jack Miller y Pecco Bagnaia forman la nueva pareja del equipo italiano que aspira a la corona de MotoGP - LaVanguardia : Jack Miller y Pecco Bagnaia forman la nueva pareja del equipo italiano que aspira a la corona de MotoGP -

Per tre anni consecutivi (dal 1990 al 1992) nella top five nella classe Open dell'superbike, Aldeo era finito sul podio tricolore della stagione '91, giungendo terzo in campionato dietro a ...Ilsaluta Aldeo Presciutti, ex pilota del Mondiale Superbike e del campionato, esponente di spicco delromano e protagonista di un'epoca ancora intrisa del fascino ...IL RICORDO — Classe 1961, Presciutti aveva debuttato in World Sbk nel 1989, seconda stagione della serie lanciata l’anno prima dai fratelli Flammini. In sella alle sue Ducati ...Dopo aver passato gli ultimi anni della sua vita su una sedia a rotelle l’ex pilota italiano è morto a causa di un infarto all'età di 59 anni. Aldeo Presciutti aveva disputato diverse stagioni in SBK ...