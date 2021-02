Morte Martina Rossi, annullata la sentenza di assoluzione degli imputati: le motivazioni della Cassazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Morte Martina Rossi: la Corte di Cassazione alcune settimane fa ha annullato la sentenza della Corte di appello di Firenze, oggi sono state depositate le motivazioni degli ermellini. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi lo scorso 9 giugno erano stati assolti da ogni accusa, presto dovranno affrontare un nuovo processo. annullata sentenza assoluzione per i due imputati Martina Rossi è morta per essere precipitata dal balcone di una camera d’hotel a Palma di Maiorca, in Spagna, il 3 agosto 2011. “I giudici di appello, con un esame invero superficiale del compendio probatorio, hanno ritenuto di ricostruire una diversa modalità della ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 febbraio 2021): la Corte dialcune settimane fa ha annullato laCorte di appello di Firenze, oggi sono state depositate leermellini. Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi lo scorso 9 giugno erano stati assolti da ogni accusa, presto dovranno affrontare un nuovo processo.per i dueè morta per essere precipitata dal balcone di una camera d’hotel a Palma di Maiorca, in Spagna, il 3 agosto 2011. “I giudici di appello, con un esame invero superficiale del compendio probatorio, hanno ritenuto di ricostruire una diversa modalità...

Corriere : Morte di Martina Rossi, la Cassazione: morì senza pantaloncini, non voleva suicidarsi - lucas041060011 : RT @Corriere: Morte di Martina Rossi, la Cassazione: morì senza pantaloncini, non voleva suicidarsi - Nena_Nina_Schi : RT @Giulia_B: Annullata l'assoluzione per i due imputati: la morte di Martina Rossi, precipitata dal balcone di un albergo a Palma de Maior… - peterkama : LE MOTIVAZIONI Morte di Martina Rossi, la Cassazione: «Quando morì era senza pantaloncini, non voleva suicidarsi» - loredana_rodini : RT @Corriere: Morte di Martina Rossi, la Cassazione: morì senza pantaloncini, non voleva suicidarsi -