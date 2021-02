Morte Martina Rossi, annullata la sentenza di assoluzione degli imputati: le motivazioni della Cassazione (Di venerdì 12 febbraio 2021) Morte Martina Rossi: la Corte di Cassazione alcune settimane fa ha annullato la sentenza della Corte di appello di Firenze, oggi sono state depositate le motivazioni degli ermellini. Sebbene quindi Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi lo scorso 9 giugno fossero stati assolti da ogni accusa, presto dovranno affrontare un nuovo processo. annullata sentenza assoluzione per i due imputati Martina Rossi è morta per essere precipitata dal balcone di una camera d’hotel a Palma di Maiorca, in Spagna, il 3 agosto 2011. “I giudici di appello, con un esame invero superficiale del compendio probatorio, hanno ritenuto di ricostruire una diversa modalità ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 12 febbraio 2021): la Corte dialcune settimane fa ha annullato laCorte di appello di Firenze, oggi sono state depositate leermellini. Sebbene quindi Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi lo scorso 9 giugno fossero stati assolti da ogni accusa, presto dovranno affrontare un nuovo processo.per i dueè morta per essere precipitata dal balcone di una camera d’hotel a Palma di Maiorca, in Spagna, il 3 agosto 2011. “I giudici di appello, con un esame invero superficiale del compendio probatorio, hanno ritenuto di ricostruire una diversa modalità ...

