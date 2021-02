Morte di Martina Rossi | la Cassazione | “La sentenza d’appello ha ignorato intercettazioni fondamentali”

corrierefirenze : Morte #MartinaRossi, le motivazioni della Cassazione: «Morì senza pantaloncini, non voleva suicidarsi» - zazoomblog : Arezzo: morte Martina Rossi Cassazione ‘da giudici Appello esame superficiale prove’ - #Arezzo: #morte #Martina… - rep_firenze : Morte di Martina Rossi, la Cassazione: 'La mancanza dei pantaloncini incongruente con un suicidio' [aggiornamento d… - TV7Benevento : Arezzo: morte Martina, Cassazione ‘sentenza Appello ha ignorato intercettazioni fondamentali’... - AnnaRomanelli65 : RT @Adnkronos: Morte #MartinaRossi, 'da giudici Appello esame superficiale prove' -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Martina

SardiniaPost

Arezzo,12 febbraio 2021 - Motivazioni lampo per la sentenza di Cassazione sulladi Martia Rossi. ''I giudici di appello, con un esame invero superficiale del compendio ...sul caso diRossi,...SulladiRossi la Cassazione parla di errore macroscopico dei giudici dell'Appello che hanno esaminato le prove in modo superficiale. Il 21 gennaio scorso infatti la Cassazione aveva annullato ...‘Giannino’, il sindaco “combattente” della montagna piacentina. Andrea, il capo scout di 26 anni. Sergio, “istituzione” per gli infermieri di Bologna. E poi l’imprenditore Sergio Rossi, il fumettista ...CASO MARTINA ROSSI Gli ermellini contro la sentenza di secondo grado che assolse i due imputati. Ecco le motivazioni ...