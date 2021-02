Modena | i pm chiederanno l’archiviazione per i vaccini somministrati a parenti del personale sanitario | “Non fu azione preordinata”

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Verrà chiestadel fascicolo aperto contro ignoti sulla vicenda delle dosi di vaccino avanzate e somministrate ad alcunidel, nell’ospedale di Baggiovara, nel Modenese. È questa la decisione maturata dai pm, che avevano avanzato l’ipotesi di abuso d’ufficio. Il 5 gennaio, stando alla ricostruzione fatta dai Nas dei carabinieri, un’ora prima della chiusura di una giornata in cui erano state somministrate circa 1000 dosi, gli operatori si erano accorti di un’eccedenza, su dieci postazioni, di undici dosi di vaccino, dopo l’apertura di un flacone e la diluizione con la soluzione fisiologica. Dal momento che il vaccino Pfizer viene conservato a -80 gradi e una volta aperto il flacone quello che rimane, se non utilizzato, deve essere buttato, in mancanza di ...

