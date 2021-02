Moda sostenibile: Béhen e gli altri brand upcycle da seguire (Di venerdì 12 febbraio 2021) La parola “bahin” in Hindi significa sorelle. L’ha fatta sua la stilista portoghese Joana Duarte che ha chiamato Béhen il suo nuovo brand sostenibile e upcycling, ideato proprio mentre lavorava in India per un’azienda di Moda fair-trade, a Jaipur. 9 nuovi marchi Moda upcycling guarda le foto Lì si è innamorata dei tessuti antichi, lavorati e ricamati, delle storie che raccontano e delle donne che un tempo li hanno creati e usati. Così ha deciso di tornare a casa e dedicarsi ad un progetto che recuperasse i tesori ... Leggi su iodonna (Di venerdì 12 febbraio 2021) La parola “bahin” in Hindi significa sorelle. L’ha fatta sua la stilista portoghese Joana Duarte che ha chiamatoil suo nuovoe upcycling, ideato proprio mentre lavorava in India per un’azienda difair-trade, a Jaipur. 9 nuovi marchiupcycling guarda le foto Lì si è innamorata dei tessuti antichi, lavorati e ricamati, delle storie che raccontano e delle donne che un tempo li hanno creati e usati. Così ha deciso di tornare a casa e dedicarsi ad un progetto che recuperasse i tesori ...

DiFonzoLuigi : RT @i404_it: Il riciclo va di moda. Il mondo del lusso diventa più sostenibile, complici anche testimonial dell'upcycling come Kate Middlet… - Sostenibile : Moda sostenibile: il lanificio Piacenza 1733 punta su innovazione e sostenibilità - Miomojo : 'Miomojo ha deciso di utilizzare una serie di materiali innovativi e alternativi che non danneggino l'ecosistema, p… - SmartgreenPost : Ministero della #transizioneecologica: un vero driver di cambiamento? Nel nuovo numero del #magazine di… - LT38 : RT @vogue_italia: There is no planet B: ecco la filosofia del founder di ECOALF, da scoprire nel nostro nuovo podcast #vogueitaliapodcast h… -