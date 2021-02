Miss Keta | Elodie e Diletta Leotta | tutto pronto per la seconda stagione di «Celebrity Hunted»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 12 febbraio 2021) La caccia continua e riprende lì dove si era interrotta, con un nuovo gruppo di prede che farà di tutto pur di non farsi prendere rinunciando così, al proprio piano di fuga. Il programma è Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il reality thriller Amazon Original che, dopo aver ultimato le riprese della seconda stagione, sarà presto disponibile tramite l’app Prime Video per smart TV, dispositivi mobili, Fire TV, Fire TV stick, tablet Fire, Apple TV, console di gioco, Chromecast e tramite Vodafone TV. I protagonisti di questa seconda tornata di episodi – a dimostrazione che l’investimento delle risorse da parte di Amazon non è un problema sottostimabile – sono sette personaggi di spicco dello spettacolo italiano.