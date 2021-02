Mio Italia: «Ci mancava solo la domenica ecologica». I ristoratori: «Cara Raggi, facci lavorare» (Di venerdì 12 febbraio 2021) «Non se ne può più. A Roma, da metà gennaio sono stati riattivati i varchi della Ztl. Con grosse ripercussioni sul comparto dell’ospitalità a tavola. Già in estrema sofferenza per le chiusure serali. Non fondate – è bene sottolinearlo – su evidenze scientifiche». Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia torna all’attacco. Mio Italia alla Raggi: non se ne può più E critica la scelta della sindaca Raggi di interdire il traffico cittadino (auto e moto) per domenica 14 febbraio. «Adesso anche la domenica ecologica, in coincidenza con San Valentino, fra l’altro. Una iniziativa del tutto inutile, visto che il traffico è già ridotto, e ulteriormente deleteria per bar, ristoranti, pub. Basta con questo accanimento contro i ristoratori». Il movimento imprese e ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 febbraio 2021) «Non se ne può più. A Roma, da metà gennaio sono stati riattivati i varchi della Ztl. Con grosse ripercussioni sul comparto dell’ospitalità a tavola. Già in estrema sofferenza per le chiusure serali. Non fondate – è bene sottolinearlo – su evidenze scientifiche». Paolo Bianchini, presidente di Miotorna all’attacco. Mioalla: non se ne può più E critica la scelta della sindacadi interdire il traffico cittadino (auto e moto) per14 febbraio. «Adesso anche la, in coincidenza con San Valentino, fra l’altro. Una iniziativa del tutto inutile, visto che il traffico è già ridotto, e ulteriormente deleteria per bar, ristoranti, pub. Basta con questo accanimento contro i». Il movimento imprese e ...

HuffPostItalia : Renzi gongola pure sul Financial Times: 'L'Italia è tornata, il miracolo è merito mio' - borghi_claudio : @Joker__Reloaded @braveheartmmt @DarioVignani @EnzoQuareEQ7 @Cmmy3 Ma mostrare cosa a chi? Abbiamo detto si una vol… - berlusconi : Dal mio nuovo ufficio ho votato il Recovery Fund, dispositivo per la ripresa e la resilienza, progettato per aiutar… - RizzoliStefano : Oh ragazzi io non ho competenze in politica ma tanto in Italia non serve. Se avete bisogno di un ministro, anche se… - SecolodItalia1 : Mio Italia: «Ci mancava solo la domenica ecologica». I ristoratori: «Cara Raggi, facci lavorare»… -

Ultime Notizie dalla rete : Mio Italia Chi è Roberto Speranza

... non si stanca di lanciare appelli alla prudenza, convinto com'è che l'Italia dovrebbe tenere tutto ... sotto la guida di Alfredo Reichlin : "È stato il mio maestro". Nel 2007 è presidente nazionale ...

GALLI 'ATTESA IMPENNATA CASI VARIANTE INGLESE'/ 'Evento previsto ma corsa al giallo'

...ha proseguito - dove c'è stata questa epidemia di variante inglese in una scuola e il mio ospedale ha già parecchia variante inglese tra i ricoverati, come succede a Brescia e in altre parti d'Italia.

Roma, Bianchini (MIO Italia): "Dopo riattivazione Ztl, ora la domenica ecologica. Per bar e ristoranti solo mazzate" LavoroLazio.com "Mio padre picchiato a Roma. Aveva chiesto di indossare la mascherina": la denuncia della cantante Syria

Disavventura a Roma per Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri, 73enne oggi direttore artistico di Radio Italia Anni '60 e padre della cantante Syria, preso a pugni in un bar nei pressi di piazza Mazzin ...

Chi è Roberto Speranza

Roberto Speranza, 42 anni, è ministro della Salute: laureato in Scienze Politiche, allievo di Alfredo Reichlin, è stato capogruppo del Pd alla Camera, per poi entrare in Leu. Sposato, ha due figli ...

... non si stanca di lanciare appelli alla prudenza, convinto com'è che l'dovrebbe tenere tutto ... sotto la guida di Alfredo Reichlin : "È stato ilmaestro". Nel 2007 è presidente nazionale ......ha proseguito - dove c'è stata questa epidemia di variante inglese in una scuola e ilospedale ha già parecchia variante inglese tra i ricoverati, come succede a Brescia e in altre parti d'Disavventura a Roma per Luciano Cipressi, in arte Elio Cipri, 73enne oggi direttore artistico di Radio Italia Anni '60 e padre della cantante Syria, preso a pugni in un bar nei pressi di piazza Mazzin ...Roberto Speranza, 42 anni, è ministro della Salute: laureato in Scienze Politiche, allievo di Alfredo Reichlin, è stato capogruppo del Pd alla Camera, per poi entrare in Leu. Sposato, ha due figli ...