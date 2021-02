Ministri del governo Draghi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ecco la lista dei . Il giuramento è previsto per sabato 13 febbraio 2021 alle ore 12. Mario Draghi Presidente del Consiglio dei Ministri Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Roberto Garofoli Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Luigi Di Maio Ministro dell’interno: Luciana Lamorgese Ministro della giustizia: Marta Cartabia Ministro della difesa: Lorenzo Guerini Ministro dell’economia e delle finanze: Daniele Franco Ministro dello sviluppo economico: Giancarlo Giorgetti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Enrico Giovannini … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ecco la lista dei . Il giuramento è previsto per sabato 13 febbraio 2021 alle ore 12. MarioPresidente del Consiglio deiSottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Roberto Garofoli Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Luigi Di Maio Ministro dell’interno: Luciana Lamorgese Ministro della giustizia: Marta Cartabia Ministro della difesa: Lorenzo Guerini Ministro dell’economia e delle finanze: Daniele Franco Ministro dello sviluppo economico: Giancarlo Giorgetti Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Enrico Giovannini … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

