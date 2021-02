Milano | rissa tra un cliente e un vigilante al Carrefour | uno spruzza l’insetticida | l’altro sfodera la mannaia dai jeans

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021)all’interno di un supermercato, tra une un. Il primo prende uno spray insetticida da un espositore e loreagiscendo unadai. Nessuno si ferisce, ma di fronte alla scena qualcuno pensa bene di chiamare il 112. Una volta nel supermercato di via Spinoza, in zona Città Studi, vicino al Politecnico, i carabinieri identificano il: un italiano di 52 anni con precedenti, che continua ad accusare ildi avere con sé un’arma non convenzionale. I militari allora fermano anche l’addetto alla security, un cittadino del Senegal di 54 anni, anche lui con precedenti, che spontaneamente consegna la ...