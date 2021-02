Milan | tetto ingaggi fissato a 4 milioni | ma ci sono due eccezioni News

PianetaMilan : .@acmilan, tetto ingaggi fissato a 4 milioni: ma ci sono due eccezioni / News - #ACMilan #Milan #SempreMilan - YBah96 : RT @saveriocamba: Siamo passati da 2, a 3, a 3,5 e infine a 4. Parlano di tetto ingaggi, scoprono che viene offerto di più e lo aumentano.… - Rougenoir1978 : @saveriocamba @battitomilan7 Il tetto ingaggi fa comodo per escludere un milan ancora più competitivo l’anno prox e… - teo_acm : RT @saveriocamba: Siamo passati da 2, a 3, a 3,5 e infine a 4. Parlano di tetto ingaggi, scoprono che viene offerto di più e lo aumentano.… - battitomilan7 : RT @saveriocamba: Siamo passati da 2, a 3, a 3,5 e infine a 4. Parlano di tetto ingaggi, scoprono che viene offerto di più e lo aumentano.… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan tetto

Il Milanista

Ilsi e' rinforzato parecchio, adesso ha cambi e soluzioni dappertutto e se la giochera' fino ...suoi successori e sogna di vincere come ha fatto lui quando nel 2006 porto' gli azzurri sul...... dunque per un'altra stagione e che costringeva di fatto ila virare su un altro profilo, ... Ricordo la promessa fatta: 'Ci vorrà tempo ma l'obiettivo è tornare suldel mondo'. Non sono ...La politica del Milan impone un tetto ingaggi non superiore ai 4 milioni di euro. Ma, nella rosa, ci sono due eccezioni che confermano la regola ...Tetto ingaggi, la questione è annosa e la dirigenza rossonera vuole mettere chiarezza. In un periodo economico particolare e con i conti finalmente in ordine, ...