PianetaMilan : #Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (12/02/2021) - PianetaMilan : #Milan, #Mandzukic è carico: 'Focus, effort, smile' | News - PianetaMilan : MILAN TOP NEWS - Le parole di #Raiola e #Bennacer, le ultime sui rinnovi - calabbrish : RT @supersonico1986: Molto bene la linea societaria sui rinnovi: chi vuole rinnovare lo fa subito, chi vuole mettere in piedi il circo deve… - acm_davide : ?? Il #Milan ha intenzione di offrire un cifra sui 30/35 ml al #Chelsea per la coppia #Tomori - #Bakayoko ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sui

Pianeta Milan

Abbiamo poi Spezia: fari puntati sull'ex Tommaso Pobega, ma anche sul rientro da titolare di ... una minacciacalci da fermo. Sampdoria Fiorentina ci presenta il ritorno in campo di ...Come? Dipingendosi un arcobalenocapelli prima di scendere in campo. Il 34enne argentino è una ... anche se lui rispetto al collega che sfidò ilproprio in una Coppa Intercontinentale , ...Su Gazzetta: "Carissimo Gigio“. Un caso il contratto del portiere. Chiede 10 milioni. Raiola vuole Donnarumma tra i più pagati al mondo e punta a un rinnovo al massimo per ...3 Mino Raiola ha chiesto di lasciare in pace Donnarumma ai tanti bravi cronisti all'uscita della Lega Calcio. Il noto agente sa che il ragazzo non vuole subire pressioni in un momento straordinario pe ...