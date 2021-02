Milan, Pioli: “Siamo pronti per lo Spezia. Gara difficile. Gazidis? Siamo in sintonia…” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli che domani sera sarà impegnato contro lo Spezia nel posticipo delle 20.45 per la 22^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato la trasferta in Liguria nel consueto appuntamento con la stampa.Spezia-Milan, parla Pioli"La preparazione è stata fatta per arrivare pronti, determinati e attenti per la partita di domani", ha esordito Pioli verso la Gara con lo Spezia. "È un avversario difficile, che gioca un calcio moderno e aggressivo, che ha già battuto Roma e Napoli. Ci sarà bisogno di una partita di alto livello".Sul suo rapporto con la società: "Non abbiamo mai avvertito problemi all'intrerno del club, anzi ci hanno sempre protetto e Maldini e ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vigilia di campionato per ildi Stefanoche domani sera sarà impegnato contro lonel posticipo delle 20.45 per la 22^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato la trasferta in Liguria nel consueto appuntamento con la stampa., parla"La preparazione è stata fatta per arrivare, determinati e attenti per la partita di domani", ha esorditoverso lacon lo. "È un avversario, che gioca un calcio moderno e aggressivo, che ha già battuto Roma e Napoli. Ci sarà bisogno di una partita di alto livello".Sul suo rapporto con la società: "Non abbiamo mai avvertito problemi all'intrerno del club, anzi ci hanno sempre protetto e Maldini e ...

