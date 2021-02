Milan, Pioli: “I rinnovi ci distraggono? Vi spiego il mio pensiero” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stefano Pioli, alla vigilia di Spezia-Milan, ha parlato della delicata questione rinnovi in casa rossonera. Tutto ciò distrae i giocatori? Ecco la risposta Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stefano, alla vigilia di Spezia-, ha parlato della delicata questionein casa rossonera. Tutto ciò distrae i giocatori? Ecco la risposta Pianeta

AntoVitiello : #Pioli: 'I rinnovi possono minare la serenità a Milanello? Siamo fiduciosi di poter continuare insieme. Non ci sono… - AntoVitiello : #Pioli: 'Torna Calhanoglu dall'inizio? Si, Hakan tornerà dall'inizio e il ballottaggio è tra Rebic e Leao' #milan - DiMarzio : #Milan, #Pioli: 'La parola scudetto non la sentirete fino a maggio' - CinqueNews : Milan, Pioli: «Concentrati dall’ottenere il massimo in questa stagione» - mirkopioltini74 : RT @AntoVitiello: #Pioli: 'Torna Calhanoglu dall'inizio? Si, Hakan tornerà dall'inizio e il ballottaggio è tra Rebic e Leao' #milan -