Milan, Pioli: “Coppa Italia? Non volevamo uscire, ma ci ha aiutato” (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stefano Pioli, alla vigilia di Spezia-Milan, ha parlato dell'uscita dalla Coppa Italia, rivelatasi quasi un vantaggio visto il riposo delle ultime settimane Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 12 febbraio 2021) Stefano, alla vigilia di Spezia-, ha parlato dell'uscita dalla, rivelatasi quasi un vantaggio visto il riposo delle ultime settimane Pianeta

AntoVitiello : #Pioli: 'Torna Calhanoglu dall'inizio? Si, Hakan tornerà dall'inizio e il ballottaggio è tra Rebic e Leao' #milan - AntoVitiello : #Pioli: 'I rinnovi possono minare la serenità a Milanello? Siamo fiduciosi di poter continuare insieme. Non ci sono… - DiMarzio : #Milan, #Pioli: 'La parola scudetto non la sentirete fino a maggio' - TeofiloSteven : @NandoPiscopo1 guarda l’ha anticipato Milan News e poi ora Peppe...credo Pioli voglia Simon al 100% fisicamente per il derby - MilanWorldForum : Le scelte di Pioli per Spezia Milan -) -