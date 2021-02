Mihajlovic amareggiato | ' Noi peggio del solito Già in allenamento'

(Di sabato 13 febbraio 2021) Non è contento Sinisa, con il suo Bologna rimontato sull'1 - 1 dal Benevento nell'anticipo della 22esima giornata: "Non abbiamo giocato come volevamo, abbiamo fatto meno bene rispetto alle ...

La Gazzetta dello Sport

Non è contento Sinisa, con il suo Bologna rimontato sull'1 - 1 dal Benevento nell'anticipo della 22esima giornata: "Non abbiamo giocato come volevamo, abbiamo fatto meno bene rispetto alle altre volte - ha ..." Donnarumma è stato bravo - ha infatti detto unSinisaintervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Bologna - Milan - . Li abbiamo messi sotto fino alla fine. Loro ...Per nulla soddisfatto l'allenatore rossoblù: "Non abbiamo giocato come le altre volte, questo mi tormenta. Orsolini? Mi aspetto di più" ...Deluso e amareggiato a fine gara per il pareggio il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. Questo il suo commento. “Abbiamo fatto la solita gara. Forse abbiamo segnato troppo presto. Alla fine il pare ...