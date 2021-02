"Mi vogliono rovinare la vita". Melissa Satta, il dramma personale e l'accusa pesantissima: Toffanin sconvolta (Di venerdì 12 febbraio 2021) Melissa Satta è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 13 febbraio. Ovviamente il principale argomento di discussione è stata la separazione da Kevin Prince Boateng, comunicata ufficialmente lo scorso dicembre. “È stata la storia più importante della mia vita. La fine del matrimonio - ha dichiarato - per me è stata un dolore enorme. È stato un rapporto d'amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Adesso ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa”. Quello che più infastidisce la Satta è tutto il gossip che l'ha travolta dopo la separazione: “Accetto di essere un personaggio pubblico, ma non capisco quando si cerca di infangare e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021)è stata ospite di Silviaa Verissimo, nella puntata che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 13 febbraio. Ovviamente il principale argomento di discussione è stata la separazione da Kevin Prince Boateng, comunicata ufficialmente lo scorso dicembre. “È stata la storia più importante della mia. La fine del matrimonio - ha dichiarato - per me è stata un dolore enorme. È stato un rapporto d'amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Adesso ho voglia di riprendere la miain mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa”. Quello che più infastidisce laè tutto il gossip che l'ha travolta dopo la separazione: “Accetto di essere un personaggio pubblico, ma non capisco quando si cerca di infangare e ...

