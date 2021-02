Meteo Russia – Il vero Buran a Mosca: eccezionale nevicata a – 20°C (Guarda il Video) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Buran di quest’anno è piuttosto raro in una visione Meteo degli ultimi decenni per Mosca. La Russia europea è interessata da una forte ondata di gelo, e nelle ultime 24 ore si stanno verificando copiose nevicate anche nella città di Mosca, con temperature che oscillano tra i -15°C e i -20°C. Quello in atto Leggi su periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) Ildi quest’anno è piuttosto raro in una visionedegli ultimi decenni per. Laeuropea è interessata da una forte ondata di gelo, e nelle ultime 24 ore si stanno verificando copiose nevicate anche nella città di, con temperature che oscillano tra i -15°C e i -. Quello in atto

MoliPietro : Meteo Russia – Il vero Buran a Mosca: eccezionale nevicata a – 20°C (Guarda il Video) - FrancescoPonzin : RT @LucaLombroso: Burian si scrive buran, ma è un vento della Siberia, in Italia il vento freddo da NE si chiama bora. E comunque l'aria ar… - terminologia : RT @LucaLombroso: Burian si scrive buran, ma è un vento della Siberia, in Italia il vento freddo da NE si chiama bora. E comunque l'aria ar… - romi_andrio : RT @LucaLombroso: Burian si scrive buran, ma è un vento della Siberia, in Italia il vento freddo da NE si chiama bora. E comunque l'aria ar… - simcopter : RT @LucaLombroso: Burian si scrive buran, ma è un vento della Siberia, in Italia il vento freddo da NE si chiama bora. E comunque l'aria ar… -