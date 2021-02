Meteo prossima settimana: ancora gelo russo e neve. Tutti i dettagli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il grande freddo, che investirà con i massimi effetti l’Italia nel weekend di San Valentino, avrà ampi strascichi anche durante la prossima settimana. Le condizioni climatiche si manterranno decisamente invernali, pur con temperature in progressiva risalita. La situazione attesa subito dopo inizio settimanaLe regioni adriatiche e quelle meridionali si troveranno ancora investite dal flusso rigido, almeno nei primi giorni della settimana, con occasione per ulteriori nevicate fino a quote molto basse. Discorso diverso per il resto d’Italia, con il graduale rinforzo dell’anticiclone che assicurerà Meteo più stabile. Lunedì il freddo abbraccerà ancora tutta Italia, pur con temperature diurne in lenta risalita al Nord e sui versanti tirrenici. Le correnti nord-orientali ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il grande freddo, che investirà con i massimi effetti l’Italia nel weekend di San Valentino, avrà ampi strascichi anche durante la. Le condizioni climatiche si manterranno decisamente invernali, pur con temperature in progressiva risalita. La situazione attesa subito dopo inizioLe regioni adriatiche e quelle meridionali si troverannoinvestite dal flusso rigido, almeno nei primi giorni della, con occasione per ulteriori nevicate fino a quote molto basse. Discorso diverso per il resto d’Italia, con il graduale rinforzo dell’anticiclone che assicureràpiù stabile. Lunedì il freddo abbracceràtutta Italia, pur con temperature diurne in lenta risalita al Nord e sui versanti tirrenici. Le correnti nord-orientali ...

