Meteo domani sabato 13 febbraio | ciclone sul Tirreno e venti gelidi in arrivo

SkyTG24 : Meteo, sull'Italia irrompe Burian con neve e gelo: le previsioni del weekend - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro per domani, domenica #7febbraio, in 15 regioni da nord a sud. Consulta il bollettino… - Grottaglie : Neve in provincia di #Taranto: si inizia domani su Martina, fiocchi anche su #Grottaglie e #Taranto domenica -… - La_Prealpina : ?????? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: neve intermittente e schiarite. Vento da SE con intensità di 9 km/h. Raffic… - Roma : Mattina coperto con pioggia moderata, pomeriggio coperto con possibili pioviggini, sera sereno. Temperature attese:… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo domani

Per la giornata di, sabato 13 febbraio 2021, il richiamo da Est di masse d'aria molto fredde in arrivo dai Balcani determinerà precipitazioni nevose con quota neve fino al livello del mare sul versante Adriatico ...Allertagialla, sabato 13 febbraio, in Sicilia. In particolare, secondo quanto riporta il bollettino della protezione civile regionale, si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a ...In considerazione delle avverse condizioni meteo previste, con temperature prossime allo zero, precipitazioni sparse e vento forte con ...Le avverse condizioni meteo previste per domani, con temperature prossime allo zero, precipitazioni sparse e vento forte con locali raffiche, hanno indotto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ad ...