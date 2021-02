Mercato Roma: quali sono gli obiettivi di Pinto? (Di venerdì 12 febbraio 2021) La società giallorossa ha già stabilito le linee guida della prossima finestra di calcioMercato, che prevede la cessione di Dzeko e Pau Lopez. Tra gli obiettivi di Pinto figurano dunque Musso al posto del portiere spagnolo e uno tra Belotti e Vlahovic per sostituire l’attaccante bosniaco, in rotta con Fonseca. Chi cederà la Roma nel Mercato estivo? Pau Lopez e Dzeko verranno ceduti nel corso del Mercato estivo per motivi diversi. Il portiere non è riuscito a imporsi per le sue qualità e Mirante è sempre stato la prima scelta di Fonseca. Dzeko è invece ai ferri corti non solo con Fonseca, ma anche con la società, e sta cercando un club di alto livello dove trasferirsi. Un portiere tra gli obiettivi di Pinto La ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 12 febbraio 2021) La società giallorossa ha già stabilito le linee guida della prossima finestra di calcio, che prevede la cessione di Dzeko e Pau Lopez. Tra glidifigurano dunque Musso al posto del portiere spagnolo e uno tra Belotti e Vlahovic per sostituire l’attaccante bosniaco, in rotta con Fonseca. Chi cederà lanelestivo? Pau Lopez e Dzeko verranno ceduti nel corso delestivo per motivi diversi. Il portiere non è riuscito a imporsi per le suetà e Mirante è sempre stato la prima scelta di Fonseca. Dzeko è invece ai ferri corti non solo con Fonseca, ma anche con la società, e sta cercando un club di alto livello dove trasferirsi. Un portiere tra glidiLa ...

