Melissa Satta | «Il mio sogno? Ricostruire una famiglia»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) «È stata la storia più importante della mia vita», così Melissa Satta ha commentato il rapporto con l’ex Kevin Prince Boateng, finito da poco. Ospite di Verissimo, l’ex velina ha ripercorso gli ultimi mesi, per nulla semplici. «La fine del matrimonio per me è stato un dolore enorme, è stato un rapporto d’amore stupendo con difficoltà e cambiamenti. Sono felicissima per tutto quello che ho fatto con lui e lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada. Entrambi ci siamo presi le nostre colpe e responsabilità. Ci legherà per sempre nostro figlio Maddox».