Melbourne va in Lockdown: Australian Open a porte chiuse fino a mercoledì (Di venerdì 12 febbraio 2021) Da domani a mercoledì l'Open d'Australia sarà in Lockdown e quindi senza spettatori. È questo quanto ha deciso il Governo dello Stato di Victoria dopo i 13 casi di covid accertati in un albergo nei ...

