Meghan Markle vince la causa contro i tabloid inglesi: "La lettera al padre era privata" (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vittoria su tutta la linea per Meghan Markle nell’azione legale intentata contro la casa editrice che pubblica il Mail e il Mail on Sunday, tabloid britannici chiamati in causa dalla consorte del principe Harry per aver diffuso senza permesso oltre due anni fa una lettera privata da lei inviata al padre Thomas. Il giudice londinese Mark Warby ha infatti non solo accolto la richiesta degli avvocati della duchessa di Sussex di emettere un giudizio immediato sulla vicenda, senza dar spazio a un processo che avrebbe offerto una tribuna a testimonianze e tentativi di alimentare scandalo e sensazionalismo; ma ha pure condannato senza attenuanti la pubblicazione della missiva come un attentato “illegale” alla privacy di Meghan nonché al ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 12 febbraio 2021) Vittoria su tutta la linea pernell’azione legale intentatala casa editrice che pubblica il Mail e il Mail on Sunday,britannici chiamati indalla consorte del principe Harry per aver diffuso senza permesso oltre due anni fa unada lei inviata alThomas. Il giudice londinese Mark Warby ha infatti non solo accolto la richiesta degli avvocati della duchessa di Sussex di emettere un giudizio immediato sulla vicenda, senza dar spazio a un processo che avrebbe offerto una tribuna a testimonianze e tentativi di alimentare scandalo e sensazionalismo; ma ha pure condannato senza attenuanti la pubblicazione della missiva come un attentato “illegale” alla privacy dinonché al ...

VanityFairIt : Delusi dall'odio ricevuto in Rete, dicono addio ai follower, «per recuperare la libertà mentale» #Socialnetwork - HuffPostItalia : Meghan Markle vince la causa contro i tabloid inglesi: 'La lettera al padre era privata' - stefanogra74 : RT @Agenzia_Ansa: #Meghan Markle vince causa contro il Mail. Il giudice: lettera al padre pubblicata dal tabloid viola la privacy #ANSA ht… - VanityFairIt : L'Alta corte di Londra ha dato ragione alla duchessa del Sussex, che aveva citato in giudizio il «Mail on Sunday» p… - Giornaleditalia : Vittoria per Meghan Markle: la lettera al padre era privata -