Meghan Markle vince la causa contro i tabloid britannici | «La lettera al padre era privata»

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Meghan Markle ha vinto la battaglia legale contro il Daily Mail e il Mail on Sunday, i due tabloid britannici da lei citati in giudizio per aver invaso la sua privacy pubblicando stralci della lettera privata spedita a papà Thomas nell’agosto 2018. Secondo l’Alta corte di Londra, Meghan «aveva ragionevoli aspettative che la lettera rimanesse privata». Dunque i giornali sono colpevoli. E la duchessa del Sussex, in una dichiarazione, ha espresso tutta la sua soddisfazione. Dopo aver ringraziato il principe Harry e mamma Doria Ragland per il loro sostegno, la duchessa si è detta «grata» al tribunale per aver obbligato i tabloid a rendere conto delle loro pratiche illegali e disumanizzanti».

ha vinto la causa contro il Mail on Sunday, reo di aver pubblicato una lettera privata da lei inviata a suo padre. Il giudice londinese Mark Warby - a quanto riporta TgCom24 - ha emesso ...