Meghan Markle il principe Harry verso San Valentino | «Così mi ha fatto innamorare»

Meghan Markle e il principe Harry verso San Valentino: «Così mi ha fatto innamorare». «Guardate come Harry ha rubato il cuore di Meghan»: è così che la duchessa di Sussex Meghan Markle ha voluto annunciare ai social come aspetterà San Valentino. Scorrendo i vecchi ricordi. E – soprattutto – i vecchi post su Instagram. «Con San Valentino in arrivo – ha rivelato – ho pensato che sarebbe stato bello guardare indietro sui post Instagram del 2017», così la duchessa di Sussex. Che poi ha proseguito, riportando un suo vecchio post dove mostrava un mazzo di fiori – regalatole dal marito – aggiungendo una ...

Meghan Markle ha vinto la causa contro il MailOnline e il MailOnSunday, che avevano pubblicato una sua lettera inviata al padre ...

Dopo due anni di battaglie legali Meghan Markle ha vinto contro il tabloid britannico Mail On Sunday che aveva pubblicato alcuni estratti della lettera "personale e privata" scritta a mano a suo padre Thomas Markle. Per la vicenda, ...

Roma, 12 feb. (askanews) - Dopo due anni di battaglie legali Meghan Markle ha vinto contro il tabloid britannico Mail On Sunday che aveva pubblicato alcuni estratti della lettera "personale e ...

Meghan Markle esce vittoriosa dalla battaglia legale contro un gruppo editoriale britannico. La Duchessa del Sussex aveva denunciato Associated Newspapers, publisher del Mail on Sunday e del sito web ...

