"Me la gioco fino in fondo". Irene Pivetti, la missione impossibile: come se la ride Maria De Filippi (Di venerdì 12 febbraio 2021) Irene Pivetti contro Maria De Filippi. Due donne, due big. Una contro l'altra in televisione di sabato sera. Domani, sabato 13 febbraio, il derby: C'è posta per te contro Parlami d'amore, Canale 5 contro Rai 1. E la Pivetti a Tv Mia dice: "Vado contro un programma amatissimo ma, voglio giocarmela fino in fondo". Inutile fare previsioni: è troppo presto. In studio ci sarà anche Paolo Conticini, vecchia conoscenza della Pivetti. “Paolo ed io abbiamo lavorato insieme per 12 anni e tra di noi c'è un rapporto speciale. Sono felice che ora il pubblico possa ritrovarci, anche se in una veste diversa", aggiunge nell'intervista. “Ci saranno grandi ospiti. Ci saranno grandi stelle della musica italiana con il loro successi. E poi, solo per noi, canteranno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021)controDe. Due donne, due big. Una contro l'altra in televisione di sabato sera. Domani, sabato 13 febbraio, il derby: C'è posta per te contro Parlami d'amore, Canale 5 contro Rai 1. E laa Tv Mia dice: "Vado contro un programma amatissimo ma, voglio giocarmelain". Inutile fare previsioni: è troppo presto. In studio ci sarà anche Paolo Conticini, vecchia conoscenza della. “Paolo ed io abbiamo lavorato insieme per 12 anni e tra di noi c'è un rapporto speciale. Sono felice che ora il pubblico possa ritrovarci, anche se in una veste diversa", aggiunge nell'intervista. “Ci saranno grandi ospiti. Ci saranno grandi stelle della musica italiana con il loro successi. E poi, solo per noi, canteranno ...

