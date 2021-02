Maxi tamponamento, 130 veicoli coinvolti: tantissimi vittime – VIDEO (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un Maxi tamponamento drammatico da record: più di 130 veicoli, alto il numero di vittime e feriti. Il VIDEO dell’impatto è terribile Un Maxi tamponamento da record quello accaduto in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 12 febbraio 2021) Undrammatico da record: più di 130, alto il numero die feriti. Ildell’impatto è terribile Unda record quello accaduto in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

sardanews : Usa: maxi tamponamento in Texas, i morti salgono a sei - angiuoniluigi : RT @leggoit: Texas, maxi tamponamento in autostrada: 130 veicoli coinvolti, almeno sei morti VIDEO - CapHarlock1972 : Decine di auto e camion coinvolti in un maxi tamponamento nel Texas. Davvero impressionante #12febbraio - leggoit : Texas, maxi tamponamento in autostrada: 130 veicoli coinvolti, almeno sei morti VIDEO - condorbox : Usa: maxi tamponamento in Texas, i morti salgono a sei #news -