Maxi-incidente su strada ghiacciata: morte 6 persone e coinvolti 133 veicoli (Di venerdì 12 febbraio 2021) Un incidente colossale che ha coinvolto circa 133 veicoli e ha ucciso 6 persone, a causa delle pessime condizioni meteo. Operazioni di soccorso difficili. I numeri hanno davvero dell'incredibile: 133 macchine coinvolte e 6 decessi accertati per il Maxi-incidente avvenuto sulla Interstate 35 nel Texas, Stati Uniti, alle 6 circa orario locale. Vi sono ancora automobilisti intrappolati nelle loro auto e incastrati L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

