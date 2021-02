Matteo Renzi e il ' sogno segreto' | la poltrona di segretario generale della Nato

(Di venerdì 12 febbraio 2021) L'attivismo del sere e lader di Italia Viva sulla scena mediatica internazionale non fa altro che rafforzare secondo alcuni osservatori l'idea di un incarico fuori dall'Italia in futuro. Un'...

Maumol : Per gli americani Matteo Renzi ha il merito di aver trasformato una situazione instabile in una situazione stabile - fattoquotidiano : ECCO COSA FARÒ SE SARÒ PREMIER - Alle prossime elezioni mi presenterò candidato con l’ambizione di diventare premie… - marattin : Oltre la simpatia e l’antipatia. Una considerazione, su Matteo Renzi. - MGloucester : RT @Gio15474822: “La legislatura durerà fino al 2023, il governo finché farà bene” Matteo Renzi, agosto 2019 Avete fatto male a dimenticarl… - AlvisiConci : RT @Gio15474822: “La legislatura durerà fino al 2023, il governo finché farà bene” Matteo Renzi, agosto 2019 Avete fatto male a dimenticarl… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo Renzi

Presto gli effetti anche su piccole e medie imprese" "Un mese fa questo finale era solo un sogno - dicein un'intervista al Sole 24 ore in edicola oggi - . Oggi è realtà, grazie alla ...Lo afferma il leader di Italia Viva,, in un'intervista a Il Sole 24 Ore. Sulla riforma fiscale annunciata da Draghi nel corso delle consultazionisottolinea che 'Le parole del ...Per il nuovo dicastero "ecologico" spunta pure Di Maio. Prima però bisogna sciogliere il nodo delle competenze ...Nell’intervista al Sole 24 Ore in edicola oggi l’ex premier parla a tutto campo del governo Draghi che sta per nascere: «Non ci saranno nuove tasse. Il Mes? Ora è meno conveniente. Con l’effetto fiduc ...