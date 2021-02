Matteo Renzi: “Abbiamo aiutato il paese ad avere un governo migliore” (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà, grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di Mario Draghi. Ora penso sia più chiaro come l’apertura della crisi, gesto per il quale siamo stati molto criticati, in realtà abbia aiutato il paese ad avere un governo migliore. Noi non volevamo qualche poltrona in più ma solo dare più qualità all’azione dell’esecutivo”. Queste le parole di Matteo Renzi in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore sulla nascita del governo Draghi. L’ex Premier e leader di Italia Viva guarda con ottimismo al nuovo esecutivo. “Draghi non ha ancora giurato, ma già le aziende in borsa valgono il 10% in più rispetto a una settimana fa – ha detto Renzi -. E sono certo che presto gli effetti ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) “Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà, grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di Mario Draghi. Ora penso sia più chiaro come l’apertura della crisi, gesto per il quale siamo stati molto criticati, in realtà abbiailadun. Noi non volevamo qualche poltrona in più ma solo dare più qualità all’azione dell’esecutivo”. Queste le parole diin un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore sulla nascita delDraghi. L’ex Premier e leader di Italia Viva guarda con ottimismo al nuovo esecutivo. “Draghi non ha ancora giurato, ma già le aziende in borsa valgono il 10% in più rispetto a una settimana fa – ha detto-. E sono certo che presto gli effetti ...

