MasterChef | Max eliminato e Twitter si ribella

Max eliminato da MasterChef e Twitter si ribella. La decisione di eliminare il gentleman statunitense, una delle rivelazioni della stagione, non piace a molti telespettatori, che contestano il verdetto dei giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. "Viene eliminato il cuore di questa edizione di MasterChef. Non penso sia stato meritato visto che ha sempre trattato tanti ingredienti con poche difficoltà. Maxwell era da finale", si legge in uno dei tanti messaggi pubblicati. "Il mio cuore è a pezzi, grazie di tutto Max, forse il miglior concorrente di sempre", il tweet di un altro fan deluso. "Sono in lacrime letteralmente, migliore concorrente di MasterChef di sempre", scrive una ragazza. Il profilo ufficiale della trasmissione è preso ...

MasterChef_it : Ma Max ???????????????????????????? #MasterChefIt - MasterChef_it : 'Non dovreste mai aver paura del fallimento' Ciao Max, resterai per sempre nella storia di #MasterChefIt ?? - ginoninja : @MasterChef_it Eliminato Max!! @barbierichef @Antoninochef @GLocaOfficial ma stiamo scherzando? Siete seri? Chiudete la trasmissione - FrancescaMafol1 : @MasterChef_it Avete eliminato il vero vincitore di questa edizione!! Max era bravissimo , per la prima volta in 10… - angelopollaci : @MasterChef_it Ci vorranno anni per renderci conto dell’enorme danno fatto a tutto il paese nell’eliminare Max. Edw… -